UFFICIALE | Napoli, altri due positivi al Covid: il comunicato

Il Napoli ha comunicato la positività al Covid di altri due calciatori della rosa di Spalletti: il comunicato ufficiale

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Serie A. Colpito questa volta sono due i calciatori colpiti dal coronavirus.

E’ il Napoli, squadra già colpita in maniera importante dal coronavirus, ad aver ufficializzato una nuova positività. Si tratta di Kalidou Koulibaly, attualmente impegnato con il Senegal nella coppa d’Africa.

“Koulibaly, impegnato con la propria nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19 – si legge nel comunicato della società partenopea – . Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”.

Napoli, anche Zielinski positivi: era uno dei tre calciatori in quarantena

Il Napoli poco fa ha comunicato la positività anche di Piotr Zielinski, anche lui asintomatico come Koulibaly. Il polacco fa parte dei tre calciatori che l’ASL 2 aveva messo in quarantena in quanto risultati contatti stretti di un positivo e non in possesso della dose booster. La vicenda ha creato particolare polemiche durante la trasferta della squadra azzurra a Torino: Zielinski, come Lobokta e Rrahmani, sono scesi ugualmente in campo contro la Juventus.

La società partenopea nel comunicare la positiva del centrocampista polacco specifica che “ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus”. Diventano quindi 7 i calciatori positivi per il Napoli, oltre al tecnico Spalletti: Koulibaly e Zielinski vanno ad aggiungersi a Meret, Mario Rui, Malcuit, Lozano e Osimhen.