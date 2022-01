La Roma ha annunciato l’arrivo di Maitland-Niles dall’Arsenal: i dettagli dell’operazione e le sue prime parole

Era già ufficiale da ieri, in quanto sulla Lega Serie A era apparso il deposito del contratto, ma ora sono arrivati anche i comunicati di rito. Ainsley Maitland-Niles è un nuovo giocatore della Roma, arriva in prestito secco (oneroso) e occuperà la casella scoperta del vice-Karsdorp. L’inglese si giocherà il posto con l’olandese mentre Reynolds andrà via.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Juve, Mourinho (non) incontra Allegri: storia di intrecci e retroscena

Ieri l’esterno è sbarcato a Roma, all’aeroporto di Ciampino, in questi minuti la nota ufficiale del club sul proprio sito: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dall’Arsenal, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, di Ainsley Maitland-Niles. Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, Maitland-Niles ha collezionato in totale 132 presenze con i Gunners, oltre a 5 partite nella nazionale inglese. In carriera ha indossato anche le maglie di West Bromwich Albion e Ipswich Town”.

Contestualmente sono arrivate anche le prime parole del classe ’97 – che potrebbe già giocare contro la Juventus da titolare – da calciatore giallorosso: “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione”. Anche Tiago Pinto ha parlato del nuovo numero 15 della Roma: “Con Maitland-Niles consegniamo alla Roma un calciatore giovane, che risponde ai requisiti che cercavamo per rinforzare la squadra e che sa ricoprire diversi ruoli. Quando abbiamo parlato con Ainsley siamo rimasti colpiti dal suo entusiasmo di unirsi al nostro gruppo e di mettersi a disposizione di Mourinho”.