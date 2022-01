Milan torna primo, Juventus e Napoli appaiate | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della ventesima giornata. Da Juventus e Napoli a Milan, Roma e Inter: la classifica senza Var

Primo appuntamento del 2022 con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nelle sei gare disputate della ventesima giornata di campionato ci sono stati tanti un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel match tra Lazio ed Empoli, Giua cancella il gol inizialmente convalidato a Patric perché il difensore biancoceleste segna con la mano. Nella sfida tra Milan e Roma, invece, Chiffi concede un calcio di rigore ai rossoneri dopo aver rivisto al monitor a bordocampo il tocco con il braccio di Abraham sul tiro di Theo Hernandez.

Serie A, prima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Bologna-Inter non disputata

Sampdoria-Cagliari 1-2

Lazio-Empoli 4-3

Spezia-Verona 1-2

Atalanta-Torino non disputata

Sassuolo-Genoa 1-1

Milan-Roma 2-1

Salernitana-Venezia non disputata

Fiorentina-Udinese non disputata

Juventus-Napoli 1-1

CLASSIFICA REALE: Inter* punti 46, Milan 45, Napoli 40, Atalanta* 38, Juventus 35, Fiorentina* 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Bologna* 27, Verona 27, Torino* 25, Sassuolo* 25, Udinese** 20, Sampdoria 20, Venezia* 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana** 8.

*una partita in meno

**due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 46, Inter* 45, Atalanta* 41, Napoli 36, Juventus 36, Lazio 33, Roma 31, Fiorentina* 29, Empoli 29, Sassuolo 28, Torino* 25, Bologna* 25, Verona 25, Sampdoria 23, Udinese** 21, Venezia* 15, Spezia 15, Genoa 15, Cagliari 13, Salernitana** 8.

*una partita in meno

**due partite in meno