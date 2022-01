Juventus, UFFICIALE: Allegri sorride, è negativo al Covid

La Juventus e i casi da Covid-19: buone notizie per Massimiliano Allegri. È ufficiale la guarigione, ora è negativo: ecco i dettagli

La Juventus ha pareggiato nella serata di ieri contro il Napoli, un risultato che non può far piacere ai bianconeri, considerate le defezioni che hanno decimato gli azzurri di Luciano Spalletti.

L’1-1 che ne è derivato nella serata di ieri, dopo il pareggio di Federico Chiesa, ha lasciato spazio a nuove critiche per la Vecchia Signora. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, a loro volta, hanno patito diverse assenze. Si pensi alla difesa, dove la coppia titolare è stata formata da de Ligt e Rugani. E l’assenza di Giorgio Chiellini si è fatta sentire non poco sul centro-sinistra, lui che con la sua esperienza rappresenta un baluardo per la squadra del tecnico livornese. Ora, però, arriva una buona notizia per il club torinese.

Juventus, Allegri recupera Chiellini: il difensore è negativo al Covid

Gli ultimi controlli si sono rivelati felici sia per Chiellini, sia per la Juventus e Allegri. Il difensore, infatti, è risultato negativo al Covid-19 ed è pronto a tornare a disposizione del suo tecnico. Di seguito il comunicato ufficiale: “Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC”. Una buona notizia anche in vista della Supercoppa italiana contro l’Inter: Allegri recupera così un uomo essenziale per la sua retroguardia.