CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Appuntamento su CMIT TV: alle 19 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato, dall’Inter alla Roma passando per il Milan e la Juventus verso la ripresa del campionato di Serie A. Analizzeremo i principali temi emersi dall’ultimo turno di campionato con uno sguardo alla prossima giornata, in programma domenica, senza però tralasciare il mercato italiano ed estero.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Più Eintracht che Milan per Kolo Muani: trattativa in stato avanzato

A condurre sarà il nostro Marco Giordano con Mario Petillo e Ciro Troise dalla nostra redazione. Tra gli ospiti Pino Taormina, Claudio Russo, Ezio Capuano e Francesco Miniero, rappresentante italiano di Sven Botman.