Calciomercato Napoli, ora è UFFICIALE | Arrivato il difensore per Spalletti

Ci siamo, il Napoli ha consegnato il rinforzo in difesa richiesto da Spalletti: UFFICIALE l’arrivo in prestito

Il day-after della sfida dell’Allianz Stadium, con i partenopei che si sono resi protagonisti di una prestazione di grande cuore, è anche quello del primo rinforzo: ufficiale il colpo in difesa.

Il Napoli ha depositato in Lega Calcio il contratto di Axel Tuanzebe: il difensore classe ’97 arriva in prestito dal Manchester United. Luciano Spalletti, dopo essersi congratulato con la squadra per la partita di ieri, oggi ha ricevuto il primo rinforzo nel mercato di gennaio. Un colpo che può fare grande piacere ai tifosi azzurri, che potranno godere di una rosa più profonda in difesa e di un giocatore che può rivelarsi una delle sorprese del campionato. Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli.