ESCLUSIVO | Genoa, rinforzo dagli Emirati Arabi per Shevchenko

Nuova pista per quanto riguarda il calciomercato Genoa. Per rinforzare la rosa di Shevchenko, i rossoblu pensano a un giocatore dell’Ittihad

Come spesso accade, il Genoa è tra le protagoniste della sessione di mercato di gennaio. Già presi Ostigard ed Hefti per il reparto arretrato, i rossoblu cercano ora rinforzi in attacco e a centrocampo, per mettere a disposizione di Andryi Shevchenko una rosa in grado di centrare la salvezza.

A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i Grifoni sono sulle tracce di Evert Linthorst: si tratta di un mediano olandese classe 2000 che dallo scorso febbraio milita negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dell’Ittihad Kalba. Sotto contratto fino al 2023, il Genoa potrebbe portarlo in Serie A per un prezzo molto abbordabile che si aggira intorno ai 200mila euro. I liguri, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza di diversi club, in particolari di quelli olandesi e di quelli turchi.