Serie A, Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde alla magia di Destro

Un gol per tempo: Sassuolo e Genoa si spartiscono la posta in palio in una delle partite della prima giornata di ritorno

Finisce 1-1 Sassuolo-Genoa, una delle partite dalla prima giornata di ritorno di Serie A. Un gol per tempo con le squadre di Dionisi e Shevchenko che si dividono la posta in palio. Protagonisti gli attaccanti: Destro sblocca il match al 7′ con una magia di tacco. Il Sassuolo però macina gioco e ha diverse occasione da gol. Il pareggio arriva soltanto nella ripresa con Berardi. Finisce 1-1 con un punto che non aiuta il Genoa a risollevarsi e al Sassuolo non consente di avvicinare la zona Europa.

SASSUOLO-GENOA 1-1: 7′ Destro (G), 55′ Berardi (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio** 32, Empoli** 28, Bologna 27, Verona** 27, Torino 25, Sassuolo** 25, Udinese* 20, Sampdoria** 20, Venezia 17, Spezia** 16, Cagliari** 13, Genoa** 12, Salernitana* 8.

*una partita in meno

** una partita in più