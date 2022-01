Juventus-Napoli, che caos: UFFICIALE un altro positivo

La situazione relativa a Juventus-Napoli diventa sempre più fitta ed intricata. Aumentano i positivi dopo l’ultimo comunicato ufficiale

La marcia d’avvicinamento a Juventus-Napoli si fa sempre più tortuosa e ricca di ostacoli. La situazione generale di questa 20esima giornata di Serie A ha portato già alla mancata disputa di ben quattro gare, e la questione legata alla trasferta in terra torinese degli azzurri si fa sempre più fitta a causa delle positività al Covid.

È infatti arrivato ufficialmente un altro positivo al Coronavirus in casa Napoli, come affermato dalla stessa società campana con una nota sui propri canali social: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati”.

La sfida tra Juventus e Napoli dovrebbe essere giocata, almeno sulla carta, questa sera alle ore 20.45 a Torino ma la vicenda col passare delle ore si arricchisce costantemente di nuovi risvolti tutti da esplorare. Intanto la giornata di Serie A procede a spezzatino a causa dell’exploit di positivi al Covid delle ultime ore.