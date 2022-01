Juventus-Napoli, critiche tra campo e mercato: “Vattene ti prego”

Nel corso del big match tra Juventus e Napoli sono arrivate critiche pesanti per i bianconeri: “Vattene ti prego”

Nervi tesi e partita imbruttita dalla stanchezza delle due compagini, ma i bianconeri non riescono a sfruttare una possibile occasione per rimontare in classifica.

I tifosi della Juventus su ‘Twitter’ non sono rimasti soddisfatti dell’atteggiamento della squadra e, in particolare, se la sono presa con tre giocatori: dopo le critiche ad Alex Sandro per i primi 45′, nella ripresa sono piovute critiche anche su Locatelli e Morata. L’attaccante spagnolo, nome caldo in chiave mercato, è stato invitato a raggiungere il Barcellona. Alla rete di Mertens ha risposto quella di Chiesa nel finale, ma Allegri non può ritenersi soddisfatto. Ecco alcuni dei ‘Tweet’ più significativi.

morata vai al barcellona ti prego #JuveNapoli — 😩 tifa juve (@C1TTAEPER1FER1A) January 6, 2022

Questa dirigenza non trova sul mercato un’alternativa a Morata, ricordiamolo. — Mark (@MarkMirone) January 6, 2022

Morata es horrible de verdad, que no venga al Barcelona por favor — faren argueta (@ArguetaFaren) January 6, 2022

Esce morata,ah ma perché si è visto??#JuveNapoli — ☆Ꮆℝ∆☾ع★》𝓜𝓞𝓜۞ (@AEmilyHP) January 6, 2022

loca giornata no #JuveNapoli — 😩 tifa juve (@C1TTAEPER1FER1A) January 6, 2022

Mi dispiace, ma Locatelli non mi sta piacendo per niente #JuveNapoli — VJ ☠️⬜⬛ (@Vinjuve) January 6, 2022