Diretta Lazio-Empoli | Formazioni ufficiali e cronaca

In programma alle 14.30 e valida per la prima giornata di ritorno della Serie A, Lazio-Empoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver chiuso il girone d’andata con due vittorie consecutive che hanno ridotto a sette punti la distanza dal quarto posto, la Lazio ospita l’Empoli nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Una partita da non fallire per la squadra di Maurizio Sarri che ritrova Ciro Immobile dopo la guarigione dal Covid. A guidare il tridente biancoceleste ci sarà dunque il capitano, che spera di confermare la tradizione di andare sempre a segno nella prima gara dell’anno da quando veste la maglia laziale. Aurelio Andreazzoli, dal canto suo, ha chiuso il 2021 nel peggiore dei modi, perdendo in casa contro il Milan per 2-4. Una disfatta che è arrivata dopo ben sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. La trasferta contro la Lazio rappresenta poi un autentico tabù per la squadra toscana, che non è mai riuscita a vincere, collezionando 10 sconfitte e 2 pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Empoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, La Mantia. All. Andreazzoli

CLASSIFICA:

Inter punti 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Verona 24, Sassuolo 24, Udinese* 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana* 8.