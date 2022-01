Calciomercato Inter, Villar lo ‘spinge’ alla Sampdoria: le ultime

Gonzalo Villar è in uscita dalla Roma visto il pochissimo spazio concessogli fin qui da Mourinho. Lo spagnolo viene accostato con insistenza all’Inter

Arriva il no di Villar. Stando a ‘Sky Sport’ il centrocampista spagnolo in uscita dalla Roma non intende trasferirsi alla Sampdoria. I blucerchiati hanno così deciso di virare su Rincon, ai margini del Torino. L’affare è in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito di sei mesi, gli ultimi del contratto che lo lega ai granata.

Calciomercato Roma, Villar dice no alla Sampdoria: Celta Vigo e Inter le piste che restano in piedi

Rincon torna a Genova, ma sulla sponda blucerchiata, cinque anni dopo l’addio per trasferirsi al tempo alla Juventus. Prenderà il posto di Adrien Silva, che ha risolto il contratto e poi firmato col l’Al-Wahda.

Tornando a Villar, per lui rimangono in piedi le piste Celta Vigo e quella dell’Inter (si è parlato di uno scambio con Vecino difficilmente fattibile). La preferenza del 23enne andrebbe al ritorno in Spagna, dove avrebbe maggiori chance di giocare con continuità.