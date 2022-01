Inter, nuovo esterno per Inzaghi | Osservato speciale in Bundesliga

L’Inter si muove sul mercato e vuole consegnare diversi rinforzi ad Inzaghi: osservato speciale in Bundesliga per le corsie esterne

I nerazzurri sono tra i protagonisti di questo inizio di mercato, con André Onana che ha già svolto le visite mediche in vista della prossima stagione: nuovo osservato in Bundesliga.

Marotta e Ausilio sono molto sensibili sui parametri zero e, dopo il portiere africano, starebbero tentando di chiudere anche per Ginter. Sempre in casa del Borussia Moenchengladbach, però, l’Inter avrebbe inviato degli emissari per osservare un giocatore per le corsie esterne di Simone Inzaghi: si tratta di Ramy Bensebaini. L’algerino classe ’95 sembra aver convinto tutti coloro che lo hanno visionato, ma resta ancora presente un grande ostacolo: la valutazione di 20 milioni di euro del Gladbach. I nerazzurri, in ogni caso, restano in pressing su Bensebaini.