Un altro estratto delle parole di Romelu Lukaku, centravanti in forza al Chelsea di Thomas Tuchel: le ultime notizie di calciomercato sul campionato di Serie A

Un’intervista fiume quella di Romelu Lukaku ai microfoni di ‘Sky Sport’, parole a volte di amore e a volte taglienti nei confronti di altre situazioni.

Una dichiarazione a cuore aperto quella del bomber belga che ha anche parlato, sempre in vista del calciomercato, di un possibile ritorno in Serie A, ma senza vestire di nuovo la maglia dell’Inter: “Se in futuro dovessero chiamarmi la Juventus o il Milan? Mai, mai, mai, mai! La Juventus ci aveva provato prima che approdassi in nerazzurro, ma quando Conte è diventato allenatore dell’Inter… In merito a questa cosa sono anche un po’ arrabbiatto con il mio procuratore perché io non volevo affatto parlare con la Juventus, per me in Italia c’è sempre stata soltanto l’Inter. Parlai con loro perché non era ancora arrivata l’offerta dell’Inter, ma quando è arrivato Conte ho aspettato soltanto la proposta di Zhang. Anche se i bianconeri avessero fatto un’offerta migliore, avrei comunque preferito l’Inter“.

Parole sibilline quelle di Romelu Lukaku che si aggiungono agli estratti che sono usciti già nella serata di ieri e danno un quadro molto chiaro di quello che è il pensiero del giocatore belga ora al Chelsea di Thomas Tuchel.

Chelsea, i numeri di Lukaku in questa stagione

Romelu Lukaku è approdato al Chelsea in questa stagione dopo l’esperienza di due anni con la maglia dell’Inter alla corte di Antonio Conte, attualmente sulla panchina del Tottenham di Daniel Levy. In quest’annata finora, Lukaku, fra infortuni e Covid, ha messo a segno 2 reti in 4 presenze in Champions League e 5 gol in 13 apparizioni nel campionato inglese.