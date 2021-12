Napoli, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid | Spalletti in emergenza

Il Napoli è senza tregua in questi giorni, nuovo comunicato ufficiale: positivo al Covid un altro giocatore di Spalletti

Sono giornate frenetiche per i partenopei, che stanno subendo un’autentico ‘attacco’ dal Covid-19: nuovo positivo tra le fila del Napoli.

Dopo le positività al Coronavirus di Lozano e Osimhen, in serata il club campano ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che anche Eljif Elmas è risultato positivo. “In seguito ad un tampone molecolare effettuato in Macedonia, il giocatore è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Anche il macedone, quindi, non ci sarà per la sfida con la Juventus: per Luciano Spalletti si tratta di una vera e propria emergenza.