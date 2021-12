Pioli ritrova la squadra a Milanello: c’è solo un recupero

Il Milan è tornato a lavorare al centro sportivo di Carnago, in vista della sfida contro la Roma del 6 gennaio. Pioli recupera una pedina importante

Sono finite le vacanze per il Milan. La squadra di Pioli, reduce dal successo contro l’Empoli, è tornata a lavorare a Milanello, dopo due giorni di allenamenti da remoto.

Sandro Tonali e compagni hanno lavorato nel primo pomeriggio di oggi: la testa è chiaramente al primo appuntamento del 2022, contro la Roma, in programma giorno 6, alle ore 18.30, allo stadio San Siro.

C’era attesa per capire chi degli infortunati storici sarebbe tornato a lavorare in gruppo. Secondo quanto appreso dalla redazione, Stefano Pioli ha pienamente recuperato Davide Calabria. Ante Rebic, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, invece, hanno svolto lavoro personalizzato. La loro situazione va monitorata giornalmente: la speranza di riavere tutti per la delicata sfida, valevole per la ventesima giornata, contro gli uomini di José Mourinho, è ancora viva ma ci sarà da aspettare. Ancora out Pietro Pellegri per il quale ci vorrà qualche giorno in più.

Milan, si ritorna al lavoro: il punto sugli assenti

Il gruppo ha chiaramente perso anche Ismael Bennacer, Franck Kessie e Ballo-Touré, in ritiro con le proprie Nazionali in vista dell’inizio della Coppa d’Africa. Saranno Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko a giocarsi una maglia al fianco di Sandro Tonali, che sarà chiamato agli straordinari ma dovrà fare attenzione, essendo entrato in diffida.