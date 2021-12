Covid, la situazione peggiora | Stop al calcio? Ceferin allo scoperto

La situazione Covid continua ad aggravarsi: i casi nel calcio sono in crescita, ma Ceferin predica calma

Ci risiamo. A distanza di più di un anno, nel calcio è tornato prepotentemente l’incubo Covid. Non che se ne sia mai andato, è chiaro. Ma in questi giorni stanno fioccando uno dopo l’altro i positivi all’interno dei vari gruppi squadra in Serie A. Senza contare che ci sono comunque altri campionati in cui la situazione è addirittura peggiore.

Basti pensare alla Premier League, o ancora la Spagna e la Germania. Proprio pochi minuti fa l’Atletico Madrid ha annunciato la positività di ben cinque tra allenatore e giocatori: oltre al mister Diego Simeone sono infatti risultati positivi al Covid anche Joao Felix, Griezmann, Herrera e Koke. Eppure c’è chi predica calma, come Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa: “Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. Siamo ancora ottimisti. Pensiamo che andrà tutto bene“.

Covid, Ceferin: “Il calcio andrà avanti”

Il messaggio è chiaro. Per Ceferin la situazione è sotto controllo e non mette a repentaglio lo svolgimento delle competizioni calcistiche come è accaduto nel 2020, quando la questione era molto più grave. “La situazione – le parole riportate da ‘Sky Sport’ a margine di Expo 2020 Dubai – l’anno scorso era peggiore di questa, perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i grandi eventi del calcio mondiale potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere”. Il pensiero va ovviamente al calendario già parecchio fitto e intasato, con le ‘denunce’ di tanti big del calcio mondiale, ultimo in ordine di tempo Mbappe ai Globe Soccer Awards.

Il campione francese si era espresso anche contrariamente, proprio per il motivo delle troppe partite e la salute dei calciatori messa a rischio, al Mondiale giocato ogni due anni. Ceferin torna sull’argomento: “La Coppa del Mondo deve essere ogni quattro anni per essere interessante. Inoltre, se si terrà ogni due anni, cannibalizzerà il calcio femminile, gli altri sport, i Giochi olimpici e così via. È semplicemente una cattiva idea. La Coppa del Mondo è il più grande evento di calcio e deve giocarsi ogni quattro anni. È molto chiaro, più o meno il 75% degli appassionati in tutto il mondo rifiuta questa idea”. E infine Ceferin non ha escluso la possibilità di giocare alcune partite internazionali a livello europeo nei paesi del Golfo, tra Emirati, Qatar e gli altri.