Fiorentina, UFFICIALE: quattro positivi nel gruppo squadra

Quattro positivi all’interno del gruppo squadra della Fiorentina, c’è anche un calciatore: il comunicato del club viola

Anche per la Fiorentina il rientro dallo stop natalizio significa fare i conti con nuovi casi Covid.

Il club viola ha comunicato, infatti, la positività al coronavirus di quattro componenti del gruppo squadra, tra cui un calciatore. Come specificato nella nota della società toscana “i test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento”. La Fiorentina non ha comunicato il nome del calciatore positivo al Covid.