Calciomercato Milan, sondaggio per il big di Pioli | Maldini reagisce

Il Milan deve rinforzarsi a gennaio, ma anche stare attento ai propri pezzi pregiati che ovviamente fanno gola alle altre big europee

Il Milan si avvicina a grandi falcate all’inizio ufficiale del calciomercato di gennaio. Pioli avrà bisogno di qualche rinforzo per dire la sua in maniera decisa nella lotta scudetto, con l’Inter che al momento sembra più forte e completa. I tanti infortuni hanno penalizzato i rossoneri, soprattutto in difesa sarà necessario almeno un puntello.

Il lungo stop a cui sarà costretto Kjaer mette alle strette Maldini, che in un primo momento non era intenzionato a intervenire in maniera così prepotente. Ma in questi giorni si sta parlando molto di Botman, centrale olandese del Lille che piace da tempo ma costa pure parecchi milioni. Il Milan vorrebbe strappare una formula favorevole, ma non sarà semplice. Qualche manovra anche a centrocampo, con il solito Adli nei radar (già di proprietà dei rossoneri) e Kamara sul quale ora c’è anche la Roma. Colpi in entrata ce ne saranno, con un occhio sempre però ai propri pezzi pregiati. Il Milan sta portando avanti un progetto preciso, di giovani di talento da far crescere in un ambiente sano e creativo.

Calciomercato Milan, il Chelsea ci prova per Theo Hernandez: la risposta di Maldini

La linea è abbastanza netta, con qualche eccezione come Ibrahimovic e Giroud che possono guidare i meno esperti. Pioli sta valorizzando i suoi giocatori, per cui capita anche che qualche big europea ci metta gli occhi. È il caso di Theo Hernandez, in questi ultimi due anni tra i migliori terzini in circolazione. La stagione in corso al momento è quella meno positiva, sta faticando e non poco a incidere e a produrre gol o assist. In più ci si è messo il Covid che non lo ha favorito, ma in ogni caso il Chelsea non lo perde d’occhio. Come riporta ‘Sport Mediaset’, i Blues campioni d’Europa in carica hanno effettuato un sondaggio per l’ex Real Madrid, ma il Milan ha prontamente rifiutato ogni avance.

L’unico spiraglio si aprirebbe con un’offerta davvero faraonica, di quelle irrinunciabili. E questo al momento è uno scenario a cui i londinesi non sembrano disposti a dare seguito. Al contrario Maldini e Massara starebbero lavorando al rinnovo di contratto di Theo Hernandez, che attualmente scade nel 2024. Il Milan vuole blindarlo con prolungamento e adeguamento dell’ingaggio: si parla un accordo fino al 2026 a circa 4 milioni di euro, il doppio dell’ingaggio attuale. La dirigenza rossonera comunque è tranquilla, anche perché la volontà di Theo è comunque di restare a Milano.