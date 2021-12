Calciomercato Juventus, sacrificio doloroso | Se lo riprende Paratici

Per riuscire a consegnare i rinforzi desiderati da Allegri, la Juventus potrebbe dover sacrificare un gioiello sul mercato: Paratici è pronto

I bianconeri si trovano in una posizione scomoda a livello di mercato: da una parte ci sono delle lacune da colmare, ma dall’altra delle esigenze di bilancio.

La Juventus della prima metà di stagione ha mostrato ancora i soliti problemi a centrocampo, troppo poco qualitativo, e ne ha conosciuto uno nuovo: dall’addio di Cristiano Ronaldo fare gol è diventata un’impresa. Massimiliano Allegri ha indicato l’attacco come uno dei reparti in cui intervenire in maniera tempestiva nella sessione invernale, ma anche in mezzo al campo servirebbe un innesto. Per farlo, però, i bianconeri potrebbero essere costretti a cedere dei pezzi pregiati: il sacrificato può essere Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, Kulusevski può salutare | 35 milioni dal Tottenham di Conte

Arrivato due estati fa dopo un’operazione flash nel precedente mercato di gennaio, Dejan Kulusevski non è ancora riuscito a mostrare di valere tutti i soldi investiti dalla Juventus su di lui. Le colpe di ciò non sono da imputare tutte allo svedese, ma anche alla società piemontese, che fin qui non è riuscita a valorizzarlo. Ora, con Massimiliano Allegri, l’ex Parma è considerato tra i sacrificabili sul mercato e a gennaio potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Stampa’, la Juventus potrebbe forzare per una cessione lampo di Kulusevski per poter avere il tesoretto necessario per affondare il colpo su Scamacca. In pole position per lo svedese ci sarebbe il Tottenham di Fabio Paratici, proprio il dirigente che lo ha portato a Torino e che vorrebbe consegnarlo ad Antonio Conte. Gli ‘Spurs’ potrebbero mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro, che farebbe vacillare la Juventus. Oltre al Tottenham, poi, su Dejan ci sarebbe anche l’Arsenal. Per la definitiva esplosione di Kulusevski la Premier League potrebbe rappresentare il contesto ideale.