Calciomercato Inter, addio immediato: “Rescissione con buonuscita”

A breve può consumarsi il divorzio con l’Inter. Annuncio in diretta tv a conferma delle indiscrezioni delle scorse ore

Non è protagonista e nemmeno comprimario, quantomeno sul campo, dell’Inter di Simone Inzaghi capolista della Serie A al giro di boa, ecco che potrebbe salutare presto rescindendo il contratto firmato alla fine della scorsa stagione.

Parliamo di Aleksandar Kolarov, con le indiscrezioni di ‘Top Calcio 24’ di oggi che confermano quelle delle scorse ore: il difensore serbo, in campo quest’anno appena 44 minuti anche a causa di problemi fisici, può dire addio ai nerazzurri nelle prossime settimane. Un addio immediato, in sostanza, attraverso “la rescissione del contratto (da 1,5 milioni netti e in scadenza a giugno, ndr) con buonuscita, mossa che permetterebbe al club di viale della Liberazione un piccolo risparmio”.

Calciomercato, Kolarov può ritirarsi ma restare all’Inter: “Nuovo contratto da allenatore”

Per Kolarov, 36 anni compiuti lo scorso 10 novembre, è forte la ‘tentazione’ del ritiro dal calcio giocato per via appunto di una condizione fisica troppo precaria che gli impedisce di restare a determinati livelli. Anziché risolvere il contratto in essere, sostiene sempre ‘Top Calcio 24’, l’ex Lazio e Roma potrebbe “firmarne un altro da allenatore delle giovanili o da collaboratore della stessa società nerazzurra”.