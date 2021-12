Green pass rafforzato per i calciatori: la risposta del Governo

Nelle Faq pubblicate dal Dipartimento per lo Sport si illustra l’applicazione del Green Pass rafforzato per gli atleti professionisti, compresi i calciatori

Anche per gli atleti professionisti è necessario l’utilizzo del green pass rafforzato per svolgere sport di squadra al chiuso e poter accedere a luoghi come spogliatoi, palestre e piscine. Lo si apprende dalle Faq pubblicate dal Dipartimento per lo Sport dove si legge che “il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede”.

E la normativa, sempre come illustrato della Faq, indica che dal 10 gennaio 2022, “l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso” della certificazione verde rinforzata.