Calciomercato Inter, scambio in Serie A con Sensi: le ultime

Conquistato il titolo di campione d’inverno, l’Inter si prepara a vivere da protagonista la seconda parte dei stagione. L’intenzione è quella di regalare un rinforzo sul mercato ad Inzaghi per la lotta scudetto e la sfida di Champions contro il Liverpool. Prima occorre cedere: oltre a Vecino, potrebbe partire anche Sensi in uno scambio in Serie A… CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE.