Calciomercato Juventus, Allegri ci prova: vuole lo scambio con Bentancur

La Juventus pronta alle grandi manovre in estate: Allegri starebbe pensando a un super scambio a centrocampo

La Juventus ha ripreso vita in queste ultime settimane di campionato. Dopo la scoppola col Chelsea i bianconeri hanno reagito, pur non brillando clamorosamente hanno comunque trovato un buon filotto di risultati che li ha riportati a ridosso della zona Champions.

Allegri è andato in vacanza con un po’ di serenità in più, l’Atalanta è a soli 4 punti, spiccioli se si pensa alla distanza praticamente tre volte più grande di poche giornate fa. La Juve ha trovato qualche certezza, sicurezza, ricominciando anche a segnare. Senza strafare, certo, ma tanto basta. Ora però si entra nella seconda parte di stagione e soprattutto nel calciomercato, da cui i tifosi si aspettano molto. In realtà difficilmente Agnelli e Cherubini faranno grandi cose, anche perché per agire con una certa potenza serve necessariamente cedere. E liberarsi in poco tempo di giocatori pesanti come Arthur e Ramsey, o Kulusevski, Rabiot e McKennie, non è affatto facile.

Calciomercato Juventus, Allegri pensa allo scambio Bentancur-Saul

Di sicuro in estate la Juventus sarà tra le protagoniste del mercato. Bisognerà valutare diversi giocatori, il centrocampo sarà probabilmente il reparto più trasformato. Oltre ai nomi sopracitati che poco stanno rendendo soprattutto rispetto al loro peso a bilancio, c’è anche Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano sta vivendo probabilmente il suo anno peggiore a Torino, ha giocato sì 20 partite, ma sembra proprio non ingranare. Allegri non lo considera granché, la sensazione è che per lui sia sacrificabile senza grandi problemi. E secondo ‘fichajes.net’, il tecnico toscano avrebbe addirittura proposto uno scambio all’Atletico Madrid. L’idea dell’allenatore bianconero sarebbe quella di mettere sul piatto Bentancur per arrivare a Saul Niguez.

Lo spagnolo è attualmente in prestito al Chelsea, ma sta giocando pochissimo: solo 11 presenze su 25 partite giocate in stagione dai Blues, e per di più quasi sempre manciate di minuti. Impossibile pensare che i londinesi decidano di riscattare Saul a 35 milioni, per cui tornerà a Madrid ma dovrà trovare un’altra sistemazione per il 2022/23. Per questo lo scambio potrebbe essere la soluzione migliore per entrambi, avendo inoltre una valutazione abbastanza simile. A Simeone piace da sempre Bentancur, può essere il momento buono. L’uruguaiano è il giocatore ideale per il Cholo, soprattutto in un centrocampo che perderà verosimilmente anche Hector Herrera.