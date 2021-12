Nuovo difensore per Mourinho | L’affare lo ‘impacchetta’ Conte

Mourinho vuole un rinforzo in difesa e, dopo non esserci riusciti in estate, la Roma vuole accontentarlo: lo manda Conte

L’arrivo dello ‘Special One’ in estate ha infiammato la Capitale, in cui si è tornato a respirare aria di successi e ambizioni da titolo: il lavoro del tecnico portoghese per riportare un trofeo a Roma, però, richiederà del tempo.

Ad inizio stagione José Mourinho è stato molto chiaro sin da subito: questo è un progetto a lungo termine e la parola d’ordine sarà ‘tempo’. Le difficoltà di questa prima metà di campionato non fanno che mettere in evidenza quanto il progetto sia ancora in una fase iniziale. Non tutte le scelte fatte in fase di mercato stanno portando i risultati sperati e, soprattutto, la richiesta del lusitano per la difesa è rimasta inevasa: a gennaio potrebbe arrivare il tanto atteso terzino destro nella Capitale. L’occasione giusta potrebbe essere fornita dal duo composto da Conte e Paratici.

Calciomercato Roma, occasione dalla Premier | Mourinho può riabbracciare Doherty

I destini di Antonio Conte e José Mourinho sembrano essere intrecciati da un eterno inseguimento: il tecnico salentino ha vinto con Chelsea e Inter, proprio come lo ‘Special One’ e adesso siede sulla panchina del Tottenham. Chi è stato l’ultimo grande allenatore degli ‘Spurs’ non va nemmeno specificato, perché adesso allena in Serie A e vuole riportare la Roma in alto. Il rinforzo in difesa per i giallorossi potrebbe arrivare proprio da Londra, dopo che Conte non sta utilizzando il giocatore voluto proprio da Mou.

Come rivelato in esclusiva da ‘AsRomaLive.it’, tra i nomi dei possibili colpi di mercato per la Roma è emersa anche la candidatura di Matt Doherty. L’irlandese è stato portato nel Tottenham proprio da Mourinho, nel corso della sua avventura londinese, ma adesso non sembra rientrare nei piani di Antonio Conte. Fabio Paratici potrebbe acconsentire ad una sua cessione e grazie agli ottimi rapporti tra Jorge Mendes, agente del giocatore, e Tiago Pinto l’affare potrebbe farsi.

Gli ‘Spurs’ preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma non escluderebbero nemmeno un’operazione in prestito con un riscatto già fissato. La valutazione per Matt Doherty si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro e potrebbe essere considerata congeniale al progetto dalla Roma. Vedremo se l’affare spiccherà il volo nelle prossime settimane.