CMIT TV | Milan, colpo Acerbi: arriva subito con lo scambio

Il Milan è pronto ad agire sul calciomercato per arrivare a un calciatore importante come Francesco Acerbi. Occhio allo scambio per il difensore centrale

Il caso Francesco Acerbi è esploso alla Lazio e sarà difficile contenerlo. Il difensore è stato protagonista nelle ultime settimane e non esattamente come avrebbe voluto.

L’ex Milan, infatti, ha commesso un brutto errore, tattico e di scelta, contro il Sassuolo, poi ha reagito con gol e prestazioni positive, ma anche con qualche polemica di troppo. Il centrale della Nazionale ha zittito alcuni tifosi per poi scusarsi sui social. Poi la frattura non si è sanata, anzi. Fino a quando la curva nord non ha deciso di rompere con il calciatore, uno dei senatori della squadra, chiedendo la sua cessione già a gennaio. Una prospettiva non proprio chiara per la società che dovrà decidere del futuro del difensore in tempi non troppo lunghi. La sessione invernale di calciomercato, infatti, è sempre più vicina e le big restano alla finestra per un colpo che, se dovesse arrivare a costi contenuti, permetterebbe all’acquirente di avere a disposizione un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato Milan, nuovo annuncio su Acerbi: occhio allo scambio

L’argomento è caldissimo e se ne parla molto per le principali big di Serie A. Enrico Camelio ha rivelato le ultime notizie che trapelano, ai microfoni di ‘CMIT TV’. E la bomba non può mancare: “Acerbi potrebbe andare al Milan. E’ stata chiesta la disponibilità al calciatore per un trasferimento fin da subito. Alla Lazio potrebbe andare Romagnoli, ma questa è una suggestione”.

Scambio o no, il ritorno del difensore al Milan sarebbe sicuramente una storia estremamente interessante da raccontare in ottica calciomercato. L’infortunio di Simon Kjaer richiede un sostituto immediato e l’arrivo di Acerbi, anche se si tratta di un calciatore di piede mancino, rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello per un reparto che ora ha bisogno di certezze. Il futuro è tutto da scrivere ma la pista è da seguire: Acerbi-Milan potrebbe decollare nelle prossime settimane e alle giuste condizioni.