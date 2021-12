Calciomercato Juventus, Pogba via a gennaio | Ultimatum dello United

Il futuro di Pogba resta nebuloso, con la Juventus che sogna il suo ritorno: il Manchester United lancia l’ultimatum al francese per gennaio

Il 2021 di Paul Pogba è finito con largo anticipo rispetto ai propri compagni di squadra, l’infortunio lo ha tenuto ai box ed il rientro è previsto nel 2022: a gennaio, però, potrebbe salutare.

Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, come raccontato a più riprese, le trattative con il Manchester United si sarebbero arenate totalmente. Una sua permanenza in Inghilterra appare sempre più improbabile, ora resta solamente da capire quali saranno le modalità e le tempistiche dell’addio. Una partenza a parametro zero a fine anno oppure un addio anticipato a gennaio: i ‘Red Devils’ lanciano l’ultimatum a Pogba e la Juventus continua a sperare.

Calciomercato Juventus, lo United ‘forza’ Pogba | Presa di posizione per l’addio a gennaio

Come raccontato su Calciomercato.it in esclusiva, la Juventus ha un piano per riportare Pogba a Torino a gennaio: un’idea che, al momento, è stata congelata per le problematiche che stanno colpendo la società piemontese. Le maggiori difficoltà che sta riscontrando Massimiliano Allegri nel suo ritorno in bianconero sono in attacco, scarico di reti, e a centrocampo: Rabiot, Bentancur, Arthur e Ramsey non forniscono le giuste garanzie. Un grande colpo come il francese permetterebbe al tecnico livornese di svoltare letteralmente la mediana della ‘Vecchia Signora’.

Nel frattempo, come riportato da ‘ESPN’, il Manchester United avrebbe messo Pogba davanti ad un ultimatum: se vuole partire a gennaio deve esporsi pubblicamente e ribadire che l’addio è una sua scelta. I ‘Red Devils’ hanno fatto la loro mossa, ora la palla passa a Mino Raiola ed al suo illustre assistito. Certo, la Juventus dovrebbe fare uno sforzo imponente per riportare il ‘Polpo’ sotto la Mole, così come sarebbe necessaria una rinuncia da parte del giocatore. La sensazione, in ogni caso, resta sempre la stessa: sia la Juve che Pogba si ritroverebbero volentieri.