Spalletti che ‘rimbrotta’ il giornalista: “Ti hanno informato male”

Luciano Spalletti è intervenuto dopo la sorprendente sconfitta del Napoli al Maradona contro lo Spezia: le parole del tecnico

Le parole a ‘DAZN’ di Luciano Spalletti dopo Napoli-Spezia, match vinto dai liguri a sorpresa: “Discorso di De Laurentiis? Ha fatto gli auguri e il brindisi con la squadra, nessun colloquio: ti hanno informato male”.

SCONFITTA – “Abbiamo perso una brutta partita perché abbiamo condotto a lungo e non siamo stati così bravi a chiudere le azioni, a chiudere palle dentro l’area anche giocate bene. Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare degli spazi, a fare giocate che ci permettessero di entrare nella difesa. Poi ci siamo innervositi, perso tranquillità e non siamo riusciti a mettere apposto la partita”.

QUALITA’ – “La chiusura dell’azione è mancata nel primo e nel secondo tempo. Qualche palla c’è stata, siamo arrivati molte volte dalla linea di fondo a fare questi cross che poi vanno chiusi con quello che arriva da dietro ma non abbiamo trovato mai l’uomo libero”.

MERTENS – “E’ stata una scelta tecnica per mettere uno che avesse più peso, mantenendo la stessa struttura di squadra senza creare più spazio per le ripartenze. La squadra mi sembrava equilibrata e ho messo fisicità ma non ha portato frutti”.

Napoli-Spezia, Spalletti avvisa: “Se non vinci quando devi, dietro ti rimontano”

MORALE – “Intanto si va a riposare perché c’è bisogno di farlo visto che ultimamente abbiamo sofferto un po’ di stanchezza. Ora la squadra è un po’ abbattuta, c’è stato qualche risultato storto. Dobbiamo essere sempre la stessa squadra che gioca a calcio perché non abbiamo la fisicità che ci consente di andare a prendere a sportellate gli avversari, soprattutto se manca Osimhen”.

CLASSIFICA – “Si guarda sia avanti che dietro. Se non vinci le partite che devi vincere, quelli dietro si avvicinano e ti montano addosso”.