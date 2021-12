Napoli-Spezia, cartellino pesante per Spalletti | Salta la Juventus

Solo brutte notizie nel primo tempo contro lo Spezia per Spalletti: Napoli in svantaggio e un titolare squalificato contro la Juventus

Bene, ma non benissimo i primi 45′ dei partenopei: al ‘Maradona’ il Napoli è sotto di un gol contro lo Spezia e Luciano Spalletti dovrà fare i conti anche con una squalifica pesante.

Al termine della prima frazione, infatti, è stato ammonito Mario Rui: il portoghese era diffidato e salterà la prossima partita di Serie A. Il problema per il tecnico toscano è che, dopo la sosta, ci sarà la trasferta di Torino contro la Juventus. Una delle sfide più attese dalla tifoseria partenopea, che già dovrà fare a meno degli africani che potrebbero essere impegnati con la Coppa d’Africa. Alle varie assenze, tra impegni con le rispettive nazionali e gli infortuni, Spalletti non avrà nemmeno Mario Rui per squalifica. Può sorridere, invece, Massimiliano Allegri: una problematica in più per i prossimi avversari della Juventus.