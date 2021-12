Pagelle e tabellino di Empoli-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A

Il primo tempo si chiude con il Milan in vantaggio grazie alla doppietta di Franck Kessie. L’ivoriano da trequartista trascina i suoi. Il momentaneo pareggio dell’Empoli è di Bajrami con un gran destro

Nel secondo tempo il Milan chiude i giochi con i suoi due terzini: prima trova la rete Florenzi su punizione, poi ci pensa Theo Hernández a calare il poker. Nel finale Pinamonti segna dal dischetto riaprendo il match ma non c’è più tempo

Ecco le pagelle:

EMPOLI

Vicario 5 – Si fa passare tra le gambe il secondo gol di Kessie. Un errore pesante. Non ha grandi colpe sugli altri gol. Bella la parata su Romagnoli proprio allo scadere ma ormai i giochi erano fatti

Stojanovic 5,5 – Mostra carattere e personalità quando deve spingere. Dietro fatica parecchio con Saelemaekers. E’ tra quelli che sbaglia in occasione del secondo gol. Dal 45′ Marchizza 5 – Incide poco in fase offensiva e si perde Theo Hernández in occasione del poker rossonero.

Romagnoli 5 – Fatica a tenere la posizione in occasione del primo gol rossonero. Con Kessie perde costantemente il duello, andando spesso in affanno.

Luperto 5,5 – Non perde il duello fisico con Giroud. E’ il centrale incaricato a far ripartire l’azione. Da un suo passaggio errato nasce la punizione che Florenzi trasforma in gol.

Parisi 6,5 – E’ un giocatore che diventerà grande perché ha carattere. Non ha paura a provare la giocata. Spostato a destra riesce comunque a fornire un’ottima prova di personalità.

Henderson 5,5 – Si inserisce con i tempi giusti. Ci prova anche da lontano ma senza fortuna.

Ricci 5,5 – L’Empoli gioca bene a calcio e lo fa anche grazie alla sua regia. Dietro però non è efficace come quando imposta. Troppo schiacciato in occasione del gol che sblocca il match.

Zurkowski 5,5 – Ła qualità alla mezzala di Andreazzoli non manca ma in fase difensiva è spesso pigro, come quando non segue Kessie sul 2-1 rossonero. Dal 68′ Bandinelli s.v.

Bajrami 7 – Tira fuori dal cilindro il coniglio della serata. Fa un grande gol ma c’è un pizzico della complicità di Maignan. Poi colpisce una traversa clamorosa, che avrebbe reso magica la sua partita

Cutrone 5 – Corre tanto e spesso è poco lucido in fase offensiva. E’ ottima l’intesa con Pinamonti ma un attaccante deve pur saper segnare e l’ex Milan non tira praticamente mai in porta. Dal 68′ La Mantia s.v.

Pinamonti 7 – Il centravanti di proprietà dell’Inter cresce di partita in partita. Fa il lavoro da punta vera, facendo giocare bene la squadra. Nel primo tempo un super Maignan gli nega la gioia del gol. Dal dischetto, però, si rifà fissando il risultato 2-4.

All. Andreazzoli 6 – Il suo Empoli gioca bene. Il passivo è pesante ma può essere soddisfatto per come i suoi uomini se la sono giocata con il Milan.

MILAN

Maignan 6 – Non è un gravissimo errore ma ha sicuramente delle colpe in occasione del gol di Bajrami. Il francese si rifà con una super parata su Pinamonti.

Florenzi 7 – Una partita attenta per il terzino azzurro che bada più a difendere che ad attaccare. La sua punizione mette tanta serenità al Diavolo. Dal 64′ Kalulu 6 – Entra bene, dimostrandosi attento in fase difensiva.

Tomori 6,5 – Il centrale inglese è una garanzia per questo Milan. Una gara senza sbavature per il calciatore

Romagnoli 6,5 – Un’altra prova attenta per il capitano, che insieme al compagno di reparto sta cercando di far dimenticare Kjaer. Sullo scadere va vicino all’eurogol.

Hernandez 6,5 – E’ costantemente presente in avanti ma commette diverse errori in fase di impostazione. Il voto chiaramente si alza tanto per il gol che chiude i conti.

Tonali 6 – Un primo tempo al piccolo trotto non da Tonali, in cui entra poco nel vivo del match. La sua seconda frazione nasce con un salvataggio su Pinamonti e la prestazione da lì cresce notevolmente. Dal 64′ Bakayoko 5,5 – Da una mano ai compagni in fase difensiva ma la sua gara è rovinata dal fallo che porta l’arbitro a concedere il rigore all’Empoli.

Bennacer 6,5 – E’ vivace l’ex della serata. L’algerino mostra gamba e intensità ed efficace in entrambe le fasi. Spende bene nel finale il cartellino giallo. Dall’80’ Krunic s.v.

Messias 6 – Primo tempo in cui le sue giocate sono spesso poco efficaci. Cresce con l’andare del match, rendendosi utile anche in fase difensiva. Dall’80’ Brahim Diaz s.v.

Kessie 7,5 – Nel nuovo ruolo disegnatogli da Pioli si trova a suo agio trovando due gol pesanti. Nel primo si fa trovare al posto giusto al momento giusto, nel secondo fa valere tutto il suo strapotere fisico. Nella ripresa pensa più a gestire.

Saelemaekers 7,5 – Cattiveria e convinzione per il belga, che cresce con l’andare della partita, provando giocate non facili. Serve l’assist per il secondo gol di Kessie e subisce fallo da dove Florenzi va in rete. Parte ancora una volta dai suoi piedi l’azione del poker rossonero.

Giroud 6,5 – Tanto lavoro sporco per il francese, chiamato a lottare con i centrali dell’Empoli . Non è ancora al 100% e si vede ma riesce a servire un assist da vero centravanti per il primo gol di Kessie.

All.Pioli 7 – Il suo Milan rialza la testa con un’ottima prestazione. Fare 4 gol all’Empoli non è facile per nessuno. Ottima l’intuizione di mettere Kessie sulla trequarti.

Di Bello 6 – Sembra corretta la decisione di assegnare il calcio di rigore all’Empoli nel finale per tocco di braccio di Bakayoko. Manca qualche cartellino giallo nel corso del match ma per il resto dirige bene.

TABELLINO

EMPOLI-MILAN 2-4

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Żurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disp.: Furlan, Ujkani; Marchizza, Tonelli, Viti; Asllani, Bandinelli, Štulać; Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

GOL: 11′ 40′ Kessie (M), Bajrami (E), 63′ Florenzi (M), 70′ Theo Hernández (M), 85′ Pinamonti (E)

AMMONIZIONI: 39′ Tonali (M), 61′ Romagnoli (R), 80′ Bennacer (M)

ESPULSI: