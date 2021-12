Diretta Verona-Fiorentina | Formazioni ufficiali e cronaca

Verona-Fiorentina chiude il girone d’andata per le squadre di Tudor e Italia, Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Verona ospita la Fiorentina nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Imbattuta da quattro turni di campionato, la squadra allenata da Vincenzo Italiano deve rispondere alla vittoria della Juventus e approfittare del mezzo passo falso dell’Atalanta per avvicinarsi al quarto posto. Igor Tudor spera invece in una reazione dei suoi ragazzi per portarsi al giro di boa a quota 26 punti. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-3): Montipò; Faraoni, Casali, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: