DIRETTA Serie A, Sassuolo-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare del martedì, si apre anche il mercoledì dell’ultima giornata del campionato di Serie A per il 2021 con il derby emiliano Sassuolo-Bologna

Si chiude il 2021 per il Sassuolo che ospita, per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, il Bologna per il più classico dei derby emiliani.

I padrodi di casa, guidati da Alessio Dionisi, sono reduci dal pareggio, subito in rimonta, contro la Fiorentina lontano dalle mura amiche dopo l’iniziale doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Scamacca e Frattesi. Di contro, i rossoblu di Sinisa Mihajlovic arrivano all’appuntamento dopo aver perso in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri, terza sconfitta consecutiva per i felsinei. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO (4-3-2-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Ayhan, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Traore, Boga; Scamacca. All. Dionisi

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Skov Olsen, Svanberg, Dominguer, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 43 punti; Napoli e Milan 39; Atalanta* 38; Juventus* 34; Roma e Fiorentina 31; Lazio 28; Empoli 27; Torino 25; Sassuolo e Bologna 24; Verona 23; Udinese 20; Sampdoria 19; Venezia 17; Spezia 13; Genoa* 11; Cagliari* 10; Salernitana 8.