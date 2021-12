Diretta Inter-Torino | Formazioni ufficiali e cronaca

Ultima partita del girone d’andata, Inter-Torino verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Laureatasi campione d’inverno con una giornata d’anticipo, l’Inter ospita il Torino nell’ultimo turno del girone d’andata di Serie A. Senza lo squalificato Barella, Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di interrompere la sua cavalcata verso lo scudetto e cerca la settima vittoria consecutiva in campionato. Di fronte ci sarà una squadra in salute, imbattuta da quattro turni e a caccia di un acuto in trasferta che manca dalla vittoria contro il Sassuolo di settembre. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni Inter-Torino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria

