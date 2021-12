Diretta Empoli-Milan | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Milan, sfida dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A

La sconfitta interna contro il Napoli, oltre ad uno strascico polemico relativo al gol annullato a Kessie, ha portato in dote a Stefano Pioli l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, costretto a saltare Empoli-Milan per un sovraccarico al ginocchio. Proprio dai suoi attaccanti, il mister rossonero si aspetta gol pesanti e decisivi per avere la meglio sulla squadra toscana. Tra Coppa Italia e campionato, Aurelio Andreazzoli ha messo in fila sei risultati utili consecutivi e spera di non fermarsi all’ultima giornata del girone d’andata. Calciomercato.it seguirà la sfida del Castellani in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

