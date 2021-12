Caso plusvalenze, Marotta si espone | Ecco la posizione dell’Inter

L’Inter si prepara a chiudere l’anno sfidando il Torino. I nerazzurri, però, sono implicati anche nel caso plusvalenze: ne ha appena parlato Beppe Marotta

Il caso plusvalenze sta coinvolgendo diverse squadre di primo livello in Serie A. Per settimane si è parlato delle indagini che la procura ha effettuato in casa Juventus, ma ora la questione si sta allargando, diventando prioritaria anche per altri club dell’attuale Serie A.

Negli ultimi giorni, si sta parlando tantissimo del possibile coinvolgimento dell’Inter. I nerazzurri hanno già emesso un comunicato ufficiale per commentare gli ultimi avvenimenti che la riguardano, ma non finisce qui. Beppe Marotta, infatti, prima della partita contro il Torino, ha parlato della questione ai microfoni di ‘DAZN’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ieri abbiamo emesso un comunicato stampa molto esplicito, massima collaborazione. L’Inter ha agito in modo corretto, serenità, assolutamente”.

Inter, Marotta parla prima del Torino

Oltre alla questione relativa il caso plusvalenze, l’Inter deve concentrarsi anche sul campo. I nerazzurri non vogliono sbagliare, arrivati proprio all’ultima dell’anno come campioni d’inverno e con lo scudetto della scorsa Serie A già in bacheca. Il Torino, però, non è avversario semplice da affrontare e lo sta dimostrando nelle ultime giornate di Serie A. Intanto, Marotta sottolinea i meriti dei nerazzurri: “Non pensavo di trovarmi in questa posizione in classifica in questo momento della stagione. È un merito che va dato alla società, al management e al nostro allenatore che in un momento di difficoltà ha dimostrato di essere leader. Ha fatto in modo che la rosa lo seguisse e lo ha fatto nel migliore dei modi. È un processo evolutivo con cui ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni”.

Il dirigente ha anche risposto alle parole di Commisso. Il presidente della Fiorentina aveva detto di volere trasparenza, in modo da operare alla stessa maniera sul calciomercato: “Siamo abituati come Inter a dibattere di questi temi nelle sedi istituzionali, cioè Lega e Federazione. Il principio della trasparenza deve essere insito in ogni organizzazione calcistica e credo che questa sia la risposta più logica da dare”.