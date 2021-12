CMIT TV | Calciomercato Juve, delusione Vlahovic: “Ecco il suo obiettivo”

La Juventus è sempre molto attenta al futuro di Dusan Vlahovic. Annuncio sulle prospettive relative il bomber, ora alla Fiorentina

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. E non potrebbe essere altrimenti, visto i gol, le prestazioni e le qualità che il bomber sta mettendo in evidenza ormai da un anno in Serie A.

L’attaccante è al passo d’addio con la Fiorentina e la Juventus è una delle prime squadre in lista per riuscire ad acquistarlo. Un calciatore come Vlahovic, però, non si trova facilmente sul calciomercato internazionale e per questo molte big sono già in scia per effettuare il grande colpo. Non ci si può limitare, quindi, all’ipotesi italiana, ma bisogna invece tenere in considerazione anche un possibile trasferimento all’estero. Oggi, ai microfoni di CMIT TV, ne ha parlato anche Francesco Di Frisco. Agente di diversi calciatori importanti, tra cui anche il talento Becir Omeragic, che piace a Milan e Napoli, ha fatto il punto anche sul futuro di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic si allontana: obiettivo big estere

Se sul bomber della Fiorentina dubbi ce ne sono ben pochi, la sua destinazione ancora fa discutere. Di Frisco ha le idee ben chiare: “Vlahovic è un giocatore pronto per tutte le squadre. Penso che il suo obiettivo possa essere una big europea come Bayern, Manchester City, Chelsea, Real, magari anche Barcellona. Se però il Barcellona non riesce a pagarlo, mi domando come possano pagarlo anche le big italiane”.

Non solo Vlahovic, perché anche Lorenzo Insigne resta un caso noto sul calciomercato. L’esterno d’attacco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e piace a diversi club, in Italia e all’estero. Di Frisco esprime il suo punto di vista anche sul calciatore azzurro: “Non penso resterà a Napoli, ha dato tanto a quella maglia ma ha anche un’età. Non penso che i tifosi napoletani sappiano che valore ha Lorenzo Insigne”.