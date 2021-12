Calciomercato Juventus, la società apre alla cessione | Sfida col Milan

Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia sul mercato per il colpo in mezzo al campo: la società apre alla cessione

Sarà un mercato di gennaio particolare quello che si appresta ad iniziare: tutte le big italiane hanno delle lacune da colmare e sono in cerca di occasioni.

In particolare, sono Juventus e Milan le società che sembrano avere maggiormente bisogno di rinforzi dal mercato. I bianconeri stanno attraversando una crisi realizzativa senza precedenti e necessitano di un bomber di razza, mentre i rossoneri dovranno sostituire l’infortunato Kjaer. Inoltre, entrambe le società hanno bisogno di un colpo a centrocampo. Proprio in questo senso, sarebbe arrivata la possibile svolta: la società ha aperto alla cessione già nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Kamara può partire a gennaio | Bagarre con il Milan

Uno dei profili seguiti da Juventus e Milan per rinforzare il centrocampo è quello di Boubacar Kamara. Il francese classe ’99 è un autentico jolly, sapendo ricoprire diversi ruolo della mediana e anche della difesa. Un profilo che ben si adatterebbe alle rose delle due big italiane e che Allegri e Pioli accoglierebbero volentieri in Serie A. Inoltre, Kamara ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno con l’Olympique Marsiglia e l’addio in estate appare inevitabile.

Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport’, l’OM avrebbe aperto ad una partenza del gioiellino già nel mercato di gennaio. Una circostanza che potrebbe garantire a Juventus e Milan un ottimo assist per rinforzarsi a stagione in corso. Il pericolo maggiore per le due società italiane è rappresentato dalla folta concorrenza: su Kamara, infatti, si registrano gli interessi di grandi club come Manchester United, Bayern Monaco e anche il Newcastle. Da tempo Juve e Milan si muovono sul talento dell’OM e cercheranno di anticipare le altre pretendenti, la corsa è appena iniziata.