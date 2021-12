CMIT TV | De Ligt via dalla Juventus: la sentenza in diretta

La ‘bomba’ di Raiola ha fatto riesplodere le voci sul futuro di de Ligt: l’annuncio nel corso di CMIT TV

“De Ligt è pronto per un nuovo passo. Lo pensa anche lui”. Sono bastate poche parole di Mino Raiola per riaccendere rumors e indiscrezioni di calciomercato sul futuro di de Ligt. Il potente procuratore ha strizzato l’occhio ai top club europei che seguono il giocatore.

Su CMIT TV, è intervenuto Francesco Pietrella de ‘La Gazzetta dello Sport’ per parlare di de Ligt e non solo. Ecco le dichiarazioni del giornalista.

FRATTESI – “Lui e Scamacca sono grandi amici e sono cresciuti insieme da quando erano bambini, fino a ritrovarsi al Sassuolo dove sono definitivamente esplosi. Scamacca ha un tiro che ricorda molto quello di Balotelli. Per me sono entrambi pronti per una big, Scamacca con più chance di essere anche titolare rispetto al centrocampista, penso all’Inter. Frattesi alla Juve sarebbe sicuramente titolare, ma se fossi un giovane non andrei a Torino. È un progetto che non si sa dove va. La Juve ha aperto un nuovo ciclo ed è difficile per noi immaginare una Juventus che arriva sesta o settima, ma ad oggi non è da quarto posto. Tutte le squadre che ha davanti la Juve sono molto più forti”.

DE LIGT – “Le parole di Raiola su de Ligt sono abbastanza emblematiche. Non è uno che parla a vanvera, l’ha fatto perché ha capito anche lui che siamo in una fase nuova della Juventus. Se fossi un giovane non so se ci andrei. Non so che ciclo può aprire la Juve, il Milan ad esempio è già strutturato sui giovani. Io andrei in un’altra piazza e non alla Juventus”.

SCAMACCA – “Il Milan lo segue da diverso tempo. A Moncada piacciono molto profili di questo tipo, al Milan lo vedrei molto bene. Soprattutto perché Pellegri sta facendo fatica con tutti gli infortuni. Credo sia la piazza dove vedrei meglio Scamacca. Ibra non è infinito e con Giroud serve un terzo come Scamacca, che secondo me sarebbe anche titolare. Se lo possono anche permettere al contrario di Vlahovic che al momento sembra irraggiungibile per molte”.