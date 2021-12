Ultima conferenza stampa del 2021 per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan presenta la sfida di domani contro l’Empoli. Le sue parole

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà l’Empoli, per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A.

Sarà anche l’ultima partita del 2021, poi sarà tempo di bilanci. Prima però c’è da pensare ai toscani. Segui con Calciomercato.it la conferenza stampa della vigilia del tecnico rossonero.

NAPOLI – “Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è stata”.

EMPOLI – “Affrontiamo un avversario forte, ci vorrà grande attenzione e determinazione. Giocano un bel calcio, è una squadra allenata bene, vivace e rapida. Ma anche noi abbiamo le caratteristiche giuste. Sono l’unica squadra che gioca con il centrocampo a rombo. Ci siamo preparati bene. I giocatori dell’Empoli sono ben allenati e fanno le cose giuste”.

MOMENTO – “Si tende a giudicare dai risultati. Se vogliamo cambiare i risultati non possiamo fare quanto abbiamo fatto nelle ultime gare. Ci manca la qualità in questo ultimo periodo. Quando si perde si corre più degli altri per cui non è la corsa che ci manca, se si perde è perché è l’aspetto della qualità che viene a mancare”.

GOL GIROUD – “Credo che l’interpretazione della regola non sia corretta. Non credo che urlare ai quattro venti le cose sia la cosa migliore, anzi. Però ritengo che il gol annullato nella dinamica del calcio non sia fuorigioco, il nostro obiettivo è aiutare gli arbitri nella dinamica del calcio”.

THEO HERNANDEZ – “Sta meglio, ha avuto una settimana difficile, mi auguro che domani possa essere in condizioni ideali. E’ migliorato rispetto all’anno scorso ed è più completo in fase difensiva”.

CAMPIONATO, MERCATO E 2022 – “Il livello è alto e credo ci siano tante squadre che possono fare tante vittorie consecutive e noi siamo tra quelle. Dobbiamo pensare in quell’ottica e provare a fare il maggior numero di vittorie consecutive possibili. Mi auguro domani di poter fare un’ottima gara. Se dovessimo raggiungere 42 punti sarò soddisfatto. Meno rispetto al previsto, perché speravo di superare i 43 punti dello scorso anno, ma sarà importante arrivare a 42. Mercato? Il club mi ha sempre detto che se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa verranno fatte valutazioni, altrimenti siamo già forti così”.

LEAO E IBRAHIMOVIC – “Leao sta recuperando e credo possa essere uno dei giocatori che rientreranno per il 6 gennaio, non per domani. Domani sarà assente anche Ibrahimovic per sovraccarico al ginocchio sinistro”.

INFORTUNI – “Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d’infortuni muscolari a novembre è stato troppo elevato e alla lunga la puoi pagare. Il problema lo stiamo superando e lo supereremo dopo la sosta di Natale. Nel girone di ritorno dovremo fare più punti”.

ROMAGNOLI E FLORENZI – “Alessio sta bene, è un giocatore forte. Alessandro è utile, intelligente e ci può dare una grossa mano”.