DIRETTA Serie A, Juventus-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

La Juventus riceve il Cagliari nel turno infrasettimanale valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata.

I bianconeri di Allegri devono continuare a vincere dopo aver battuto sabato scorso il Bologna per continuare la rincorsa al quarto posto, obiettivo minimo per non rischiare di restare fuori dalla Champions. Ai rossoblu di Mazzarri, reduci da due sconfitte per 4-0, servirebbe un miracolo sportivo per ottenere un risultato positivo che sarebbe fondamentale in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean All. Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Zappa, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro All. Mazzarri

CLASSIFICA: Inter punti 43, Milan 39, Napoli 39, Atalanta 37, Roma 31, Fiorentina 31, Juventus 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.