Serie A, Udinese-Salernitana si gioca: l’annuncio poco fa

Serie A, riflettori puntati su Udinese-Salernitana: casi di positività tra i campani, ma la partita si dovrebbe disputare regolarmente

Si torna in campo già domani per l’ultima giornata del 2021 e del girone d’andata di Serie A, ma con un giallo. La Asl ha infatti fermato la Salernitana, che non è partita per Udine per alcuni casi di positività al Covid emersi nel gruppo squadra campano.

La gara tra l’Udinese e i campani si dovrebbe disputare domani alle 18.30 alla ‘Dacia Arena’, ma, a questo punto, si attendono sviluppi. Gli esiti dei nuovi tamponi sul gruppo della squadra di Colantuono si conosceranno a breve e determineranno se la compagine potrà partire alla volta del Friuli. Arriva intanto, in tal senso, un indizio importante sulla regolare disputa del match.

Udinese-Salernitana, squadre in campo domani: l’indizio arriva da Pierpaolo Marino

Le dichiarazioni di Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, a ‘Udinese TV’, sembrerebbero andare verso il regolare svolgimento della partita. “La Lega calcio ci ha confermato che domani alle 18.30 si giocherà – ha spiegato – Ci hanno informati anche che la Salernitana ha prenotato un volo charter per le ore 10, per essere regolarmente in campo all’ora prevista. Non so se siano emerse ulteriori positività tra di loro, ma la decisione della Lega e quella della squadra avversaria sono queste. Li accoglieremo come sempre, con ospitalità sportiva. La partenza la mattina stessa del match ormai è una cosa abbastanza frequente, Colantuono ha spiegato che lo avevano fatto anche con il Genoa in Coppa Italia. Credo che se la Lega non ci ha ancora fatto sapere nulla su un eventuale rinvio, la partita si disputerà al 99,9%”.