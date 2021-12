Calciomercato Juventus, arriva il primo accordo | Scambio immediato

La Juventus vuole consegnare un nuovo bomber a Massimiliano Allegri, possibile scambio di prestiti: arriva il primo via libera

La vittoria del Napoli a ‘San Siro’ accorcia ancora di più la classifica: ora i bianconeri sono ad 8 punti dal secondo posto e a 6 punti dalla zona Champions League.

È ancora tutto possibile per la compagine di Massimiliano Allegri, che dopo un girone d’andata disputato sotto-ritmo si trova ancora in corsa per gli obiettivi stagionali. Molto più difficile appare ora lo scudetto, con i nerazzurri che sono scappati via a tutti. Nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe consegnare un nuovo bomber al tecnico livornese, la cui squadra sta mostrando grandi difficoltà nel trovare la rete con continuità. L’attaccante potrebbe arrivare tramite uno scambio di prestiti: la situazione.

Calciomercato Juventus, Icardi in arrivo | Scambio di prestiti con Arthur

Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus considera Icardi il profilo ideale per rafforzare il proprio pacchetto offensivo. Riuscire a portare un top player come Maurito in Serie A nel mercato di gennaio, però, è un’impresa che presenta tante insidie. La volontà della società piemontese, tuttavia, sarebbe piuttosto chiara e la ricerca della formula giusta starebbe procedendo in una direzione ben precisa. Per convincere il PSG, i bianconeri, avrebbero intenzione di inserire una contropartita tecnica.

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’affare si potrebbe concludere con uno scambio di prestiti: Icardi arriverebbe a Torino, mentre Arthur volerebbe a Parigi. Il centrocampista brasiliano, arrivato l’estate scorsa con la valutazione monstre di 70 milioni di euro dal Barcellona, piace molto a Leonardo e potrebbe essere l’uomo giusto per sbloccare la situazione. Il PSG potrebbe accoglierlo con un prestito, così che non pesi sul bilancio, esattamente come potrebbe fare la Juventus con Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, peraltro, avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento in prestito in bianconero.