DIRETTA Serie A, Sampdoria-Venezia | Le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di D’Aversa e il Venezia di Zanetti in tempo reale

La Sampdoria ospita il Venezia in una gara tra formazioni reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.

I blucerchiati di D’Aversa vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta nel derby contro il Genoa per risalire la classifica e tenere a distanza la zona retrocessione, mentre gli arancioneroverdi di Zanetti puntano al colpaccio per operare il sorpasso sui liguri dopo il bel pareggio contro la Juventus. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Busio, Ampadu; Aramu, Johnsen, Kiyine. All. Zanetti

CLASSIFICA: Inter punti 43, Milan* 39, Atalanta 37, Napoli* 36, Roma, Juventus e Fiorentina 31, Lazio 28, Empoli 27, Bologna e Sassuolo 24, Verona* 23, Torino* 22, Udinese 20, Sampdoria* 18, Venezia* 16, Spezia 13, Genoa e Cagliari 10, Salernitana 8

*una gara in meno