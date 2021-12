DIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Milan ospita il Napoli nel super posticipo in salsa scudetto che chiude la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultima del girone di ritorno.

Da una parte i rossoneri di Pioli vogliono tornare subito a vincere dopo il mezzo passo falso contro l’Udinese che è costato la vetta della classifica per rispondere all’Inter e riportarsi ad un solo punto dai nerazzurri. Dall’altra gli azzurri di Spalletti hanno bisogno di un successo dopo i due ko casalinghi contro Atalanta ed Empoli per non rischiare di dover già abbandonare i sogni tricolore. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

CLASSIFICA: Inter punti 43, Milan* 39, Atalanta 37, Napoli* 36, Roma, Juventus e Fiorentina 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Bologna e Sassuolo 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa e Cagliari 10, Salernitana 8

*una gara in meno