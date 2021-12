Rottura col tecnico, labiale del top player: "Pezzo di m..."

Litigio clamoroso ripreso dalle telecamere nell’ultimo match di campionato, il labiale è inconfutabile: “Sei un pezzo di m…”

La stagione si appresta ad arrivare al giro di boa, dove poi entrerà nel vivo: gli animi iniziano ad accendersi all’interno di diverse società.

Non è un caso che nelle ultime settimane si stiano inasprendo i rapporti tra alcuni giocatori ed i rispettivi allenatori. Non riuscire a raddrizzare la stagione in queste settimane, infatti, rischia di comprometterla definitivamente. In Serie A è scoppiato il caso Acerbi, che ha zittito tifosi e Sarri dopo la rete segnata contro il Genoa. Nella Liga, però, il caso sembra essere ancora più eclatante e come protagonisti vede Luis Suarez e Simeone.

Calciomercato, Suarez rompe con Simeone: “Pezzo di m…”

Nell’ultima partita di campionato, persa dall’Atletico Madrid contro il Siviglia, è andato in scena un litigio che ha veramente del clamoroso. Le telecamere di ‘Gol TV’ hanno ripreso Luis Suarez mentre si rivolgeva con termini indelicati verso il proprio allenatore, Diego Simeone. Il bomber uruguaiano, rivolgendosi al ‘Cholo’, ha detto: “Pezzo di m… sempre lo stesso”.

L’ex Barcellona, inseguito anche dalla Juventus in passato, non ha nemmeno salutato Simeone al momento del cambio e al termine del match si è rivolto in quel modo alla panchina. La rottura tra Suarez ed il ‘Cholo’ sembra essere, ormai, totale e una cessione già nel mercato di gennaio non è da escludere totalmente. Dopo aver segnato anche al Milan in Champions League, il ‘Pistolero’ potrebbe terminare la stagione altrove.