Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez | Scambio tra bomber

Nuovo assalto dalla Premier League a Lautaro Martinez: proposto uno scambio tra bomber con conguaglio per l’Inter

L’addio di Romelu Lukaku poteva mettere a dura prova la resa dell’attaccante argentino, che invece ha risposto alla grande e si sta prendendo l’Inter sulle spalle.

In questa prima parte di campionato, infatti, Lautaro Martinez ha già segnato 11 reti in 16 presenze. Un bottino importante, come dimostrato dal fatto che solamente Simeone, Immobile e Vlahovic hanno fatto meglio del ‘Toro’ fino ad ora. Da quando c’è Simone Inzaghi in panchina, non importa se al suo fianco ci sia Dzeko, Sanchez o Correa, Lautaro segna con grande continuità. Il rinnovo siglato con il club meneghino, poi, ha coronato questo momento felice della carriera dell’attaccante argentino. Intanto, però, arriva un nuovo assalto dalla Premier: proposto uno scambio con conguaglio ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Arsenal su Lautaro | Scambio con Aubameyang

La crescita, soprattutto in termini di leadership, di Lautaro Martinez ha aumentato la quantità di estimatori per il numero ’10’ nerazzurro. Simone Inzaghi è riuscito ad ottenere risposte convincenti da parte dell’argentino, che ha trovato maggiore continuità rispetto al passato e si è imposto come uno dei top player della compagine campione d’Italia. Dalla Premier League, intanto, sarebbe arrivato un nuovo assalto nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, l’Arsenal avrebbe proposto uno scambio ai nerazzurri: il cartellino di Pierre-Emerick Aubameyang più un conguaglio di 60 milioni di euro in favore del club meneghino. Un’offerta rispedita subito al mittente da parte dell’Inter, che non ha nessuna intenzione di cedere Lautaro a stagione in corso. Inoltre, anche per la prossima estate, i nerazzurri sarebbero disposti a privarsi dell’argentino solamente dietro ad un’offerta monstre. Il ‘Toro’, quindi, resta a Milano a disposizione di Inzaghi: per Arteta, invece, resterà un miraggio.