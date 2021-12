Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Cagliari-Udinese. KO pesantissimo per i ragazzi di Walter Mazzarri. Che serata per i friulani

Si chiude col botto il sabato sera della 18/a giornata di Serie A. Cagliari e Udinese offrono infatti una partita ricca di gol ma soprattutto agli opposti. Serataccia per i sardi di Walter Mazzarri che vengono travolti dai friulani rinvigoriti dalla cura Cioffi che dopo il pareggio casalingo contro il Milan e il netto poker di Coppa Italia contro il Crotone continua la scia positiva.

La sfida in terra sarda si mette immediatamente sui binari migliori per l’Udinese che va in vantaggio dopo appena 4 minuti con Makengo che approfitta di una leggerezza in uscita di Godin che di fatto consegna il pallone al limite dell’area agli avversari innescando l’azione dello 0-1. Il raddoppio arriva in chiusura di tempo con una splendida punizione calciata magistralmente da un Gerard Deulofeu in serata di grazia.

Cagliari-Udinese, serataccia per Mazzarri: Deulofeu e soci vincono in trasferta

La ripresa inizia esattamente sulla falsa riga del primo tempo, con l’Udinese padrona del campo sia dal punto di vista fisico che tecnico grazie alle giocate dei suoi giocatori di punta. Al 50′ arriva già il tris che fa calare il sipario sulle ambizioni di rimonta del Cagliari, in virtù di una botta terrificante da fuori di Molina che inchioda Cragno. Il poker definitivo, pochi minuti dopo l’espulsione di Marin, arriva grazie ad un altro destro a giro bellissimo di Deulofeu che lambisce la traversa e supera l’estremo difensore avversario.

Cagliari-Udinese 0-4, il tabellino

RETI: 4′ Makengo, 44′ Deulofeu, 49′ Molina, 69′ Deulofeu

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (70′ Zappa), Godin, Carboni (45′ Caceres); Bellanova, Nandez (45′ Keita Balde), Marin, Grassi, Dalbert (45′ Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (70′ Deiola). A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Faragò, Obert, Oliva, Pereiro. All. Mazzarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (80′ Zeegleaar), Arslan (75′ Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (80′ Soppy); Deulofeu (75′ Pussetto), Beto (86′ Samardzic). A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Nestorovski, Forestieri, De Maio. All. Cioffi

Ammoniti: Dalbert, Bellanova, Deulofeu, Becao

Espulsione: Marin per doppia ammonizione

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 43*, Milan 39, Atalanta* 37, Napoli 36, Roma* e Juventus* 31, Fiorentina 30, Lazio* 28, Empoli 26, Bologna* 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Udinese* 20, Sampdoria 18, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* e Cagliari* 10, Salernitana 8*

*una partita in più