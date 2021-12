Atalanta-Roma, gol e bufera: “Non finisce la partita!”

Atalanta-Roma, partita molto intensa a Gewiss Stadium con diversi episodi tesi in campo: un giocatore in particolare a rischio

Grande spettacolo come prevedibile a Bergamo per Atalanta-Roma, sfida di alta classifica. Al Gewiss Stadium ritmi altissimi da subito e forti emozioni, ma anche una elettricità in campo palpabile fin dai primi istanti.

Giocatori decisamente ‘carichi’ da una parte e dall’altra, con ripetuti contatti e qualche cartellino giallo subito sventolato dall’arbitro Irrati per provare a contenere l’animosità dei 22 in campo. C’è in particolare un giocatore che sta rischiando molto e su cui i commenti del web si scatenano.

Atalanta-Roma, Zaniolo sugli scudi ma troppo nervoso: ‘avvertimento’ del web

Si tratta di Nicolò Zaniolo, autore di una prestazione a grandissima intensità. Anche troppa, visto che è stato ammonito dopo pochi minuti per una entrata in ritardo apparsa evitabile. Il numero 22 giallorosso, che ha faticato fin qui in questa stagione, è entrato in campo molto determinato a far bene. Non a caso, è entrato in tutte le azioni più pericolose dei suoi, soprattutto con la sponda per la volata vincente di Abraham sul primo gol e mettendosi in proprio per il raddoppio con un altro uno-due, stavolta con Veretout. Prova scintillante del talento della Nazionale, ma decisamente troppo nervosismo e arriva un ‘avvertimento’ da parte del web sul prosieguo della partita. Ecco alcuni dei tweet più significativi.

#Zaniolo sta partita non la finisce. Loro lo sanno, decollano e protestano ad ogni contrasto. Tutto sta nel capire “quando” #AtalantaRoma — ApocaFede (@DrApocalypse) December 18, 2021

zaniolo sta partita non la finisce mai — Antonio – sulla bara di Junto Lee (@_thegod_father) December 18, 2021