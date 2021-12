DIRETTA Lazio-Genoa | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Genoa, primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A

Reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, la sesta in campionato, la Lazio apre la diciottesima giornata di Serie A ospitando il Genoa. Tra infortuni e casi diplomatici, Sarri può tuttavia sorridere per il ritorno in campo di Milinkovic-Savic, rientrato dalla squalifica. Dopo la prima vittoria ufficiale sulla panchina rossoblu e il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, Shevchenko va a caccia del primo trionfo in Serie A e può esultare per il recupero lampo di Cambiaso. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus e Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa e Cagliari 10, Salernitana 8.