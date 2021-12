Calciomercato Inter, ritorno Lukaku: c’è la conferma di Ausilio

Piero Ausilio ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della stagione dell’Inter, del mercato di gennaio e… del ritorno di Lukaku

Approfittando degli inciampi di Milan e Napoli, che hanno rallentato la corsa in maniera importante, l’Inter è tornata in testa al campionato. Diverte e fa paura, in campionato sicuramente ma anche in Champions League è finalmente riuscita a centrare l’obiettivo degli ottavi di finale, anche se dovrà vedersela con il Liverpool dopo doppio il sorteggio beffa di lunedì.

Ma i nerazzurri sono tornati totalmente in corsa: “Per come è stato possibile un’idea ce l’ho, ovvero solo attraverso la perseveranza e il lavoro di tutte le persone che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto, dal 2016. Io non dimentico le persone con le quali abbiamo iniziato, anche nelle difficoltà, da Pioli a Spalletti e Conte. Oggi abbiamo un bravo architetto di design“, le parole di Piero Ausilio su Inzaghi. Il ds dell’Inter è stato intervistato da ‘Sky Sport’ e ha parlato degli ultimi mesi nerazzurri, ma non solo: “È normale che ci sia stato un minimo di disorientamento quando Lukaku ci è venuto a dire che voleva andare via, non era previsto. Sapevamo che avremmo dovuto fare un sacrificio sul mercato ed era stato preparato quello di Hakimi. Poi siamo stati bravi, non ci siamo persi d’animo“.

Inter, Ausilio tra le mosse di gennaio e il ritorno di Lukaku

Ora l’Inter c’è: “È stato dipinto peggio di quella che era la realtà, non ci si può arrendere alle prime difficoltà. Perdere Conte, Hakimi, Eriksen e Lukaku poteva ammazzare chiunque. Ma non noi”. E in estate ci saranno altri sacrifici? “Da un punto di vista economico, noi come anche quasi tutte le società normali vogliamo fare della stabilità del progetto finanziario una propria certezza. Noi dobbiamo pensare di compensare le cose e di mantenere la qualità alta, facendo qualche sacrificio e trovando l’investimento giusto. Ma non sarà mai un’Inter ridimensionata quella che uscirà dal mercato”.

A proposito, a gennaio cosa farà l’Inter? Ausilio risponde così: “Io penso che la squadra così è forte, competitiva, qualche colpo in entrata deve essere visto come la volontà di qualcuno dei nostri di andar via per trovare più spazio. Ad oggi nessuno è venuto a chiederlo, ora siamo completi in ogni reparto”. Su Onana: “Come tanti giocatori in scadenza di contratto ci limitiamo a guardarci intorno per le opportunità che potrebbero arrivare. Ma mi riferisco a giugno, in questo momento non pensiamo a gennaio. Alvarez, Thuram e Nunez? L’unico che posso ammettere è Thuram, perché è passata e ne ha parlato Raiola. Sugli altri non c’è mai stato nulla e al momento non ci sarà, stiamo bene così”. Infine la bomba Lukaku, di recente il suo agente Federico Pastorello ha dichiarato che il belga tornerebbe in Italia: “Se lo riprenderei? Sì, in prestito”.